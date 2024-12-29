Последствия российских обстрелов, скриншот видео

https://racurs.ua/n202625-skolko-kabov-primenila-rf-protiv-ukrainy-za-nedelu-rasskazal-zelenskiy-video.html

Ракурс

Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.

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Про це сьогодні, у неділю 29 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.