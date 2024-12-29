Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов, скриншот видео

Сколько КАБов применила рф против Украины за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)

29 дек 2024, 13:03
999

Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.


.

Про це сьогодні, у неділю 29 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Такий терор можна зупинити лише спільною силою, -- наголосив він. -- Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров