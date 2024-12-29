Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов, скриншот видео
Сколько КАБов применила рф против Украины за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202625-skolko-kabov-primenila-rf-protiv-ukrainy-za-nedelu-rasskazal-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.
.
Про це сьогодні, у неділю 29 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.
Такий терор можна зупинити лише спільною силою, -- наголосив він. -- Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...