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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, скріншот відео

Скільки КАБів застосувала рф проти України за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)

29 гру 2024, 13:03
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Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.


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Про це сьогодні, у неділю 29 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Такий терор можна зупинити лише спільною силою, -- наголосив він. -- Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру.

Джерело: Ракурс


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