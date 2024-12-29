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Наслідки російських обстрілів, скріншот відео
Скільки КАБів застосувала рф проти України за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202625-skilky-kabiv-zastosuvala-rf-proty-ukrayiny-za-tyjden-rozpoviv-zelenskyy-video.htmlРакурс
Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.
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Про це сьогодні, у неділю 29 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.
Такий терор можна зупинити лише спільною силою, -- наголосив він. -- Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру.