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Прикордонники виявили цивільного, пораненого внаслідок атаки «Шахеда» в ніч на 29 грудня, фото: ДСНС

Прикордонники врятували пораненого «Шахедом» цивільного на півдні України (ФОТО, ВІДЕО)

29 гру 2024, 12:00
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На півдні України під час нічної атаки дронів-камікадзе типу Shahed прикордонники виявили пораненого цивільного.


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Чоловік отримав осколкові поранення голови, руки та спини. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Військова з позивним «Мала», що прибула у складі мобільної вогневої групи, оперативно надала йому першу допомогу, після чого постраждалого доставили до лікарні. Його стан наразі стабільний, — вказано в повідомленні.

Прикордонники виявили цивільного, пораненого внаслідок атаки «Шахеда» в ніч на 29 грудня, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше сьогодні у Миколаївській ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки «шахедів» у Чорноморській громаді було поранено 49-річного чоловіка.

Джерело: Ракурс


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