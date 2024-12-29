Прикордонники виявили цивільного, пораненого внаслідок атаки «Шахеда» в ніч на 29 грудня, фото: ДСНС

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На півдні України під час нічної атаки дронів-камікадзе типу Shahed прикордонники виявили пораненого цивільного.

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Чоловік отримав осколкові поранення голови, руки та спини. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Військова з позивним «Мала», що прибула у складі мобільної вогневої групи, оперативно надала йому першу допомогу, після чого постраждалого доставили до лікарні. Його стан наразі стабільний, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Миколаївській ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки «шахедів» у Чорноморській громаді було поранено 49-річного чоловіка.