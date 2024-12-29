Зурабішвілі заявила, що добровільно покидає президентський палац у Грузії

Саломе Зурабішвілі, фото: Wikimedia Commons

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Саломе Зурабішвілі, п’ятий президент Грузії, заявила сьогодні, 29 грудня, що добровільно покине президентський палац.

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Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Шість років тому я прийняла присягу на Конституції, але ще більше — у вірності країні і вам. Тому я сьогодні тут, і ця лояльність не зміниться за жодних обставин — чи я знаходжусь у палаці, чи поза ним, — наголосила вона у зверненні громадян, які зібралися біля палацу Орбеліані.

Я вийду звідси з вами і залишусь з вами. Із собою я забираю легітимність, прапор і вашу довіру, — додала Зурабішвілі.

Зарубашвілі також назвала інавгурацію нового президента Михаїла Кавелашвілі, котрого депутати влади обрали у парламенті, «пародією» і закликала громадян та опозиційні політичні сили бути готовими до позачергових парламентських виборів.

Я буду працювати над створенням умов для виборів разом з усіма, хто долучений до цієї справи, щоб дуже скоро, за кілька днів, ми змогли скласти документ разом із запитом на вибори, — зазначила вона.

Також сьогодні у будівлі парламенту Грузії відбулася церемонія інавгурації Кавелашвілі.

Він склав президентську присягу, передбачену Конституцією Грузії, після чого звернувся до присутніх. Загалом церемонія тривала близько півгодини. Зазначається, що акредитованих в Грузії дипломатів не запросили на інавгурацію — причиною назвали «нестачу місць у залі засідань».

Тим часом основні опозиційні партії Грузії закликали міжнародне співтовариство не визнавати легітимність парламенту, уряду та президента «Грузинської мрії».

«Коаліція за зміни», «Сильна Грузія», «Єдність — Національний рух» та «Гахарія за Грузію» поширили спільне звернення. У ньому вони повторили, що вважають підсумки парламентських виборів 26 жовтня сфальсифікованими і такими, що не відображають волю грузинського народу.

Закликаємо утриматися від визнання самозваного режиму «Грузинської мрії» як легітимного уряду Грузії; утриматися від визнання, у будь-якій формі, легітимності парламенту, який зібрався 25 листопада, президента та міністрів, затверджених цим самопроголошеним парламентом, — йдеться у зверненні.

Міжнародній спільноті пропонують згадувати «Грузинську мрію» як «самозваний режим, який узурпував волю народу Грузії». А єдиним легітимним представником влади Грузії визнати чинного президента Саломе Зурабішвілі.

Джерело: «Ехо Кавказу»