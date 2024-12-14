Колишнього футболіста без вищої освіти проголосили новим президентом Грузії

Михеїл Кавелашвілі, фото: Paper Kartuli

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Ракурс

У Грузії сьогодні, 14 грудня, вперше в історії країни президента обирало не населення, а виборча колегія, абсолютну більшість у якій становить правляча партія «Грузинська мрія».

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В результаті голова ЦВК країни Георгій Каландарішвілі оголосив переможцем 53-річного Міхеїла Кавелашвілі — колишнього футболіста, у якого немає вищої освіти, повідомляє видання «Ехо Кавказу».

«Грузинська мрія» вже оголосила, що інавгурація нового президента відбудеться 29 грудня.

Легітимність цих «виборів» не визнають чинна президент країни Саломе Зурабішвілі, котра заявила, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом, та опозиція, котра зараз проводить масові акції протесту.

До складу виборчої колегії входять 150 депутатів парламенту Грузії, 21 член Верховної ради Аджарської Автономної Республіки, 20 членів Верховної ради Абхазької Автономної Республіки, 109 членів представницьких органів місцевого самоврядування (сакребуло).

Незважаючи на бойкот з боку опозиції, у складі виборчої колегії формально вважалися депутати парламенту від чотирьох опозиційних партій (61 опозиціонер), які, за даними ЦВК, подолали виборчий бар'єр. Квоту від сакребуло, якою опозиція не скористалася, повністю зайняли представники «Грузинської мрії».

За Кавелашвілі, який був єдиним кандидатом на цих виборах, віддали 224 голоси, один бюлетень був зіпсований.

Кавелашвілі був обраний до парламенту у 2016 році від «Грузинської мрії». У 2022 році разом із кількома колегами залишив правлячу партію і став одним із засновників антизахідного руху «Сила народу», який у березні 2024 став повноцінною політичною партією. Порівняно з «Грузинською мрією», представники «Сили народу» були більш різкими у своїх заявах щодо західних країн та політиків.

У 2023 році він був одним із ініціаторів законопроекту «про іноагентів» у 2023 році.

27 листопада Кавелашвілі був висунутий «Грузинською мрією» як кандидат у президенти.

Джерело: «Ехо Кавказу»