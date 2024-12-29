На ВОТ возник дефицит продуктов, фото: Retail.ru

https://racurs.ua/n202626-deficit-produktov-voznik-na-vot-iz-za-vvedennoy-okkupantami-regulyacii-cen-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України через регуляцію цін виник дефіцит продуктів.

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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни намагаються боротись з інфляцією на тимчасово окупованих територіях «простими рішеннями», тобто забороняють підвищувати ціни, — вказано в повідомленні. — Така цінова політика призводить до логічних наслідків, а саме дефіциту продуктів.

Зазначається, що йдеться передусім про олію, адже фіксація її ціни призвела до того, що тепер її продають з «під вітрини», адже фіксована ціна не відповідає ринковою.