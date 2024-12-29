Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На ТОТ виник дефіцит продуктів, фото: Retail.ru

Дефіцит продуктів виник на ТОТ через запроваджену окупантами регуляцію цін — ЦНС

29 гру 2024, 13:40
999

На тимчасово окупованих територіях України через регуляцію цін виник дефіцит продуктів.


.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни намагаються боротись з інфляцією на тимчасово окупованих територіях «простими рішеннями», тобто забороняють підвищувати ціни, — вказано в повідомленні. — Така цінова політика призводить до логічних наслідків, а саме дефіциту продуктів.

Зазначається, що йдеться передусім про олію, адже фіксація її ціни призвела до того, що тепер її продають з «під вітрини», адже фіксована ціна не відповідає ринковою.

росія це синонім слова дефіцит. Тому результатом правління кожного царя неодмінно стає зникнення товарів з вітрин, — наголошують у ЦНС. — Наразі росіяни намагаються навʼязати продавцям касові апарати, які стануть обовʼязковими з 1 лютого 2025 року, та від цього зростуть лише штрафи, а товари на полиці не повернуться.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів