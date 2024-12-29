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На ТОТ виник дефіцит продуктів, фото: Retail.ru
Дефіцит продуктів виник на ТОТ через запроваджену окупантами регуляцію цін — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n202626-deficyt-produktiv-vynyk-na-tot-cherez-zaprovadjenu-okupantamy-regulyaciu-cin-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України через регуляцію цін виник дефіцит продуктів.
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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Росіяни намагаються боротись з інфляцією на тимчасово окупованих територіях «простими рішеннями», тобто забороняють підвищувати ціни, — вказано в повідомленні. — Така цінова політика призводить до логічних наслідків, а саме дефіциту продуктів.
Зазначається, що йдеться передусім про олію, адже фіксація її ціни призвела до того, що тепер її продають з «під вітрини», адже фіксована ціна не відповідає ринковою.
росія це синонім слова дефіцит. Тому результатом правління кожного царя неодмінно стає зникнення товарів з вітрин, — наголошують у ЦНС. — Наразі росіяни намагаються навʼязати продавцям касові апарати, які стануть обовʼязковими з 1 лютого 2025 року, та від цього зростуть лише штрафи, а товари на полиці не повернуться.