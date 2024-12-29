Огонь уничтожил ценное оборудование рашистов, фото: ГУР

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Ракурс

На тимчасово окупованій території Донецької області вогнем знищено чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «фєнікс», який використовують російські загарбники.

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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Крім того, пожежі також:

поплавили обладнання для стільникового зв’язку на території лєнінградської області росії;

зруйнували три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області рф,