Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Огонь уничтожил ценное оборудование рашистов, фото: ГУР

На Донетчине огнем уничтожено оборудование незаконного оператора связи — ГУР (ВИДЕО)

29 дек 2024, 14:51
999

На тимчасово окупованій території Донецької області вогнем знищено чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «фєнікс», який використовують російські загарбники.


.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Крім того, пожежі також:

  • поплавили обладнання для стільникового зв’язку на території лєнінградської області росії;
  • зруйнували три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області рф,

Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії — важливий процес, який не припиняється, — наголошують у ГУР.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров