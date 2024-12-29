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Ракурс
Вогонь знищив цінне обладнання рашистів, фото: ГУР

На Донеччині вогнем знищено обладнання незаконного оператора зв’язку — ГУР (ВІДЕО)

29 гру 2024, 14:51
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На тимчасово окупованій території Донецької області вогнем знищено чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «фєнікс», який використовують російські загарбники.


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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Крім того, пожежі також:

  • поплавили обладнання для стільникового зв’язку на території лєнінградської області росії;
  • зруйнували три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області рф,

Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії — важливий процес, який не припиняється, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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