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На тимчасово окупованій території Донецької області вогнем знищено чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «фєнікс», який використовують російські загарбники.
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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.
Крім того, пожежі також:
- поплавили обладнання для стільникового зв’язку на території лєнінградської області росії;
- зруйнували три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області рф,
Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії — важливий процес, який не припиняється, — наголошують у ГУР.
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