Военным частям упростили закупку беспилотников и средств РЭБ

https://racurs.ua/n202638-voennym-chastyam-uprostili-zakupku-dronov-i-sredstv-reb.html

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Військовим частинам спростили закупівлю безпілотників та засобів РЕБ.

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Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, пославшись на відповідну постанову Кабміну. За його словами, вона значно спрощує процедури закупівлі БпЛА та засобів РЕБ вітчизняного виробництва.

Як пояснив Лазуткін, командири військових частин можуть закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генеральним штабом ЗСУ та іншими органами військового управління.

Також військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями Міністерства оборони України та Держспецзв’язку, що дозволить отримувати техніку швидше та за більш конкурентними цінами.