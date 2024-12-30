В возрасте 100 лет скончался экс-президент США Джимми Картер. Фото:

https://racurs.ua/n202645-eks-prezident-ssha-djimmi-karter-skonchalsya-v-vozraste-100-let.html

Ракурс

Колишній президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років.

.

39-й американський президент пішов із життя у своєму будинку в Плейнсі, штат Джорджія. Причина смерті не називається, але відомо, що у 2023 році Картер перебував під опікою хоспісу через погіршення стану здоров’я. Про це повідомив син екс-президента Джеймс Е. Картер III, передає The Washington Post.

Як відомо, Картер був президентом США з 1977 до 1981 року. Американці вважають його реформатором і борцем за права людини, але президентство часто критикували за економічні труднощі та міжнародні кризи, зокрема захоплення заручників у Ірані.

Після завершення політичної кар'єри Картер присвятив себе миротворчій діяльності, за що отримав Нобелівську премію миру у 2002 році.

Картер вважався найстарішим президентом в історії США, який залишив значну спадщину як на політичній арені, так і у сфері громадянського активізму.

Нагадаємо, 4 листопада у віці 91 року помер продюсер і композитор Квінсі Джонс. Свого часу музикант працював із Френком Сінатрою, Реєм Чарльзом, Діною Вашингтон і виступав із Дюком Еллінгтоном.

Джерело: The Washington Post