Российский дрон атаковал пригород Херсона — пострадали супруги

Российский дрон атаковал пригород Херсона. Фото:

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Ракурс

Армія рф знову завдала ударів по Херсонеській області.

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Ввечері 29 грудня окупанти атакували дронами Антонівку, що в передмісті Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждало подружжя — 62-річні чоловік та його дружина. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. А у його дружини внаслідок обстрілу контузія та перелом гомілок. Обох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, російські окупанти постійно атакують Херсонщину. Зокрема, 21 грудня внаслідок ворожих влучань постраждали цивільні громадяни, були пошкоджені 22 приватні будинки, три транспортні засоби та будівля адміністративної установи.