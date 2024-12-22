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Рашисти продовжують активно обстрілювати Херсонщину, фото: поліція Херсонщини
Наслідки російських обстрілів Херсонщини показала поліція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202421-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-hersonschyny-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Деокупована частина Херсонщини минулої доби, 21 грудня, перебувала під атаками ворожих БпЛА, артилерійськими та мінометними обстрілами.
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Також росіяни завдали ракетного та авіаційних ударів. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
Внаслідок ворожих влучань постраждали цивільні громадяни, були пошкоджені 22 приватні будинки, три транспортні засоби та будівля адміністративної установи. Зокрема:
- у Херсонському районі під ворожим вогнем перебували обласний центр, Антонівка, Білозерка, Молодіжне, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав та Садове. У Бериславському районі під російські обстріли потрапили три населені пункти — Зміївка, Новоолександрівка та Новорайськ, також війська рф били по Козацькому та Веселому Каховського району;
- вночі росіяни обстріляли Антонівку зі ствольної артилерії. Також ворог застосував дрон-камікадзе. В результаті вибухів пошкоджень зазнали два приватні будинки;
- вранці із артилерії була обстріляна Білозерщина. У Томиній Балці російський снаряд влучив у приватний будинок. В результаті вибуху на місці загинув 69-річний чоловік. У Білозерці пошкоджені два приватні будинки. А у Станіславі поранення отримали 68-річна жінка та 58-річний чоловік, пошкоджень зазнали два приватні будинки;
- під артилерійським обстрілом був і Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення легкого ступеню отримала 15-річна дівчинка, були пошкоджені шість приватних будинків та два автомобілі;
- вдень росіяни скинули з дрону боєприпас у Молодіжному. В результаті вибуху механічних пошкоджень зазнав цивільний мікроавтобусу;
- у результаті мінометного обстрілу Зміївки були пошкоджені п’ять приватних будинків;
- також ворог знов завдав ударів по Білозерці із артилерії. Внаслідок вибухів були пошкоджені адміністративна будівля, три приватні будинки та поранення отримав 22-річний чоловік;
- ввечері на територію Антонівки росіяни скерували сім авіабомб та ракету. Також під авіаудари потрапили Садове та Придніпровське, на кожний населений пункт ворог скинув по дві бомби.
Загалом за фактами воєнних злочинів військовослужбовців армії рф минулої доби слідчі поліції Херсонщини розпочали 12 кримінальних проваджень. Нині проводяться необхідні слідчі заходи для належного документування та розслідування злочинів росіян проти мирного населення, — розповіли у поліції.
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