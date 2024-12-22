Рашисты продолжают активно обстреливать Херсонщину, фото: полиция Херсонщины

https://racurs.ua/n202421-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-hersonschiny-pokazala-policiya-foto.html

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Деокупована частина Херсонщини минулої доби, 21 грудня, перебувала під атаками ворожих БпЛА, артилерійськими та мінометними обстрілами.

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Також росіяни завдали ракетного та авіаційних ударів. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Внаслідок ворожих влучань постраждали цивільні громадяни, були пошкоджені 22 приватні будинки, три транспортні засоби та будівля адміністративної установи. Зокрема:

у Херсонському районі під ворожим вогнем перебували обласний центр, Антонівка, Білозерка, Молодіжне, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав та Садове. У Бериславському районі під російські обстріли потрапили три населені пункти — Зміївка, Новоолександрівка та Новорайськ, також війська рф били по Козацькому та Веселому Каховського району;

вночі росіяни обстріляли Антонівку зі ствольної артилерії. Також ворог застосував дрон-камікадзе. В результаті вибухів пошкоджень зазнали два приватні будинки;

вранці із артилерії була обстріляна Білозерщина. У Томиній Балці російський снаряд влучив у приватний будинок. В результаті вибуху на місці загинув 69-річний чоловік. У Білозерці пошкоджені два приватні будинки. А у Станіславі поранення отримали 68-річна жінка та 58-річний чоловік, пошкоджень зазнали два приватні будинки;

під артилерійським обстрілом був і Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення легкого ступеню отримала 15-річна дівчинка, були пошкоджені шість приватних будинків та два автомобілі;

вдень росіяни скинули з дрону боєприпас у Молодіжному. В результаті вибуху механічних пошкоджень зазнав цивільний мікроавтобусу;

у результаті мінометного обстрілу Зміївки були пошкоджені п’ять приватних будинків;

також ворог знов завдав ударів по Білозерці із артилерії. Внаслідок вибухів були пошкоджені адміністративна будівля, три приватні будинки та поранення отримав 22-річний чоловік;

ввечері на територію Антонівки росіяни скерували сім авіабомб та ракету. Також під авіаудари потрапили Садове та Придніпровське, на кожний населений пункт ворог скинув по дві бомби.