Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ уничтожили штаб армии россии на Запорожье. Скриншот с видео

ВСУ уничтожили штаб армии рф на Запорожье — ГУР (ВИДЕО)

30 дек 2024, 12:21
999

Українська воєнна розвідка та ЗСУ провели успішну операцію на одній із ділянок фронту.


.

Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб. По важливій цілі у взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» було завдано ракетного удару по об'єкту. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що високоточним ударом ворожий штаб було знищено. На «вантаж 200» було перетворено шестеро окупантів, а ще троє були важко поранені.

Нагадаємо, 23 грудня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про масштабну пожежу на території економічної зони «Алабуґа» в рф. Вогонь знищив склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136 — згоріли 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць «Шахедів». Росіяни зазнали збитків у 16 млн дол.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров