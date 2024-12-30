ЗСУ знищили штаб армії рф на Запоріжжі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n202653-zsu-znyschyly-shtab-armiyi-rf-na-zaporijji-gur-video.html

Ракурс

Українська воєнна розвідка та ЗСУ провели успішну операцію на одній із ділянок фронту.

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Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб. По важливій цілі у взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» було завдано ракетного удару по об'єкту. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що високоточним ударом ворожий штаб було знищено. На «вантаж 200» було перетворено шестеро окупантів, а ще троє були важко поранені.

Нагадаємо, 23 грудня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про масштабну пожежу на території економічної зони «Алабуґа» в рф. Вогонь знищив склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136 — згоріли 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць «Шахедів». Росіяни зазнали збитків у 16 млн дол.