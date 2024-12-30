Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії. Фото: Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Дамаска.

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У понеділок, 30 грудня, український дипломат зустрівся із фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Подробиці зустрічі наразі залишаються невідомими. Про це повідомили сирійська державна інформаційна агенція SANA, а також Reuters.

Президент Володимир Зеленський 23 грудня доручив Міністерству закордонних справ налагодити контакти з представниками народу Сирії після падіння режиму Башара Асада. Згодом у МЗС заявили, що встановили перші контакти з новою сирійською владою на рівні міністрів.

Як відомо, режим башара Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», або «Організація звільнення Леванту» 8 грудня завершився захопленням Дамаска. Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир.

Диктатор втік з своєю родиною до росії й оселився у Москві — країна-агресор надала йому притулок.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в рамках гуманітарної програми направила Сирії 500 т пшеничного борошна. Протягом наступних тижнів українське борошно отримають 33 тис. 250 сімей або 167 тис. людей у Сирії.

Джерела: SANA, Reuters