Украина получит 15 млрд дол. с доходов от замороженных активов рф. Фото:

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США нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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Відповідну угоду Міністерство фінансів України вже підписало із Світовим банком. Це будуть кошти у межах проекту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд дол. за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки. Про це премєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує росію платити за агресію проти України, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 24 грудня в Україну від США надійшов 1 млрд дол., що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Це був перший транш із запланованих 20 млрд дол., які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.