Україна отримала ще 485 млн дол. від Світового банку та США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202574-ukrayina-otrymala-sche-485-mln-dol-vid-svitovogo-banku-ta-ssha.html

Ракурс

Київ отримав ще майже півмільярда доларів від західних партнерів.

.

Україна отримала 485 млн дол. від Сполучених Штатів Америки та Світового банку в межах проекту PEACE in Ukraine. З них 465 млн дол. надали Сполучені Штати через USAID, а ще 20 млн надійшли від Світового банку. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 грудня повідомив у Telegram.

За словами очільника Кабінету міністрів, залучені кошти спрямують на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців, — написав глава уряду.

Нагадаємо, 24 грудня Японія та Велика Британія перерахували Україні 1 млрд дол., гроші надійшли під гарантії від британського та японського урядів у межах програми DPL Світового банку.

Того ж дня від США надійшов 1 млрд дол., що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Це був перший транш із запланованих 20 млрд дол., які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.