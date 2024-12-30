Зеленский уволил Машовца с должности заместителя главы Офиса президента

Зеленский уволил Машовца с должности заместителя главы Офиса президентаhttps://racurs.ua/n202675-zelenskiy-uvolil-mashovca-s-doljnosti-zamestitelya-glavy-ofisa-prezidenta.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.
Відповідний указ № 889/2024 оприлюднений сьогодні, 30 грудня, на сайті президента.
Раніше сьогодні про намір Зеленського звільнити Машовця з посиланням на інформовані джерела повідомило видання NV.
За словами джерел видання, Зеленський «має певні претензії до роботи Романа Машовця, який курував військовий напрям в ОП».
Перш за все, президент потребує своєчасної та реальної інформації з фронту, інформації про потреби військових, тому обрали Палісу (заступник Єрмака — ред.), — розповів співрозмовник видання.
Зазначається, що спочатку була ідея, що Машовець куруватиме міжнародний напрям, адже він приймав участь майже в усіх закордонних візитах президента, а новопризначений заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака полковник 93-ї бригади Павло Паліса буде займатись військовими, але зрештою цього не буде.
Паліса дублює функції Машовця, і від початку, коли його запросив Єрмак в ОП, було зрозуміло, що Роман піде з ОП, тим більше він підтримує зв’язок з Кирилом Будановим, і це також було тригером довгий час, — зазначило джерело видання.
За словами співрозмовника видання, розглядається варіант, що Машовець перейде працювати в ГУР. Але сам Машовець не відповів на повідомлення і не прокоментував інформацію про своє звільнення.
Машовець був призначений на посаду 22 квітня 2020 року, за словами співрозмовників видання, його запросив Єрмак. Він не був публічним посадовцем і майже не спілкувався зі ЗМІ.
Джерело: сайт президента, NV