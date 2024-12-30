Зеленський звільнив Машовця з посади заступника голови Офісу президента

Роман Машовець, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n202675-zelenskyy-zvilnyv-mashovcya-z-posady-zastupnyka-golovy-ofisu-prezydenta.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.

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Відповідний указ № 889/2024 оприлюднений сьогодні, 30 грудня, на сайті президента.

Раніше сьогодні про намір Зеленського звільнити Машовця з посиланням на інформовані джерела повідомило видання NV.

За словами джерел видання, Зеленський «має певні претензії до роботи Романа Машовця, який курував військовий напрям в ОП».

Перш за все, президент потребує своєчасної та реальної інформації з фронту, інформації про потреби військових, тому обрали Палісу (заступник Єрмака — ред.), — розповів співрозмовник видання.

Зазначається, що спочатку була ідея, що Машовець куруватиме міжнародний напрям, адже він приймав участь майже в усіх закордонних візитах президента, а новопризначений заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака полковник 93-ї бригади Павло Паліса буде займатись військовими, але зрештою цього не буде.

Паліса дублює функції Машовця, і від початку, коли його запросив Єрмак в ОП, було зрозуміло, що Роман піде з ОП, тим більше він підтримує зв’язок з Кирилом Будановим, і це також було тригером довгий час, — зазначило джерело видання.

За словами співрозмовника видання, розглядається варіант, що Машовець перейде працювати в ГУР. Але сам Машовець не відповів на повідомлення і не прокоментував інформацію про своє звільнення.

Машовець був призначений на посаду 22 квітня 2020 року, за словами співрозмовників видання, його запросив Єрмак. Він не був публічним посадовцем і майже не спілкувався зі ЗМІ.

Джерело: сайт президента, NV