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Бойцы ССО заняли деревню в Курской области
Бойцы ССО выбили россиян и северокорейцев из села Курской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202686-boycy-sso-vybili-rossiyan-i-severokoreycev-iz-sela-kurskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Бійці Сил спецоперацій (ССО) зайняли село у Курській області.
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Воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі, — йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій.
У пресслужбі зазначили, що разом із російськими військовими село тримали також війська Північної Кореї.
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