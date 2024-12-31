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Ракурс
Бойцы ССО заняли деревню в Курской области

Бойцы ССО выбили россиян и северокорейцев из села Курской области (ВИДЕО)

31 дек 2024, 12:06
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Бійці Сил спецоперацій (ССО) зайняли село у Курській області.


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Воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі, — йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій.

У пресслужбі зазначили, що разом із російськими військовими село тримали також війська Північної Кореї.

Источник: Ракурс


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