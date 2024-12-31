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Бійці ССО зайняли село у Курській області
Бійці ССО вибили росіян та північнокорейців з села у Курській області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202686-biyci-sso-vybyly-rosiyan-ta-pivnichnokoreyciv-z-sela-u-kurskiy-oblasti.htmlРакурс
Бійці Сил спецоперацій (ССО) зайняли село у Курській області.
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Воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі, — йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій.
У пресслужбі зазначили, що разом із російськими військовими село тримали також війська Північної Кореї.