Из плена вернулся защитник, чьи 12-летний брат и бабушка погибли от атаки на Кривой Рог

https://racurs.ua/n202688-iz-plena-rossii-vernulsya-boec-chey-12-letniy-brat-i-babushka-pogibli-ot-ataki-na-krivoy-rog.html

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З полону рф повернувся захисник, чий 12-річний брат та бабуся загинули від атаки на Кривий Ріг.

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Про повернення захисника розповіли на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Батько звільненого захисника Андрій Шаульський розповів, що він разом із дружиною їдуть назустріч до сина.

Він зателефонував, сказав, що в Україні. Плакали, звісно, емоції переповнювали. Він казав: «Тато, не плач». Але це сльози радості. На Новий рік такий подарунок. Ми всі три роки мали таке передчуття, що ось-ось, — поділився емоціями Андрій Шаульський.

За його словами, Микита перебував у російському полоні з 19 квітня 2022 року. Чоловік додав, що Микиті відомо про загибель брата та бабусі, але дізнався він не від рідних, а з інформації в інтернеті.