З полону рф повернувся захисник, чий 12-річний брат та бабуся загинули від атаки на Кривий Ріг

https://racurs.ua/ua/n202688-z-polonu-povernuvsya-zahysnyk-chyy-12-richnyy-brat-ta-babusya-zagynuly-vid-ataky-na-kryvyy-rig.html

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З полону рф повернувся захисник, чий 12-річний брат та бабуся загинули від атаки на Кривий Ріг.

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Про повернення захисника розповіли на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Батько звільненого захисника Андрій Шаульський розповів, що він разом із дружиною їдуть назустріч до сина.

Він зателефонував, сказав, що в Україні. Плакали, звісно, емоції переповнювали. Він казав: «Тато, не плач». Але це сльози радості. На Новий рік такий подарунок. Ми всі три роки мали таке передчуття, що ось-ось, — поділився емоціями Андрій Шаульський.

За його словами, Микита перебував у російському полоні з 19 квітня 2022 року. Чоловік додав, що Микиті відомо про загибель брата та бабусі, але дізнався він не від рідних, а з інформації в інтернеті.