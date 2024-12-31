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Ракурс
З полону рф повернувся захисник, чий 12-річний брат та бабуся загинули від атаки на Кривий Ріг

З полону повернувся захисник, чий 12-річний брат та бабуся загинули від атаки на Кривий Ріг

31 гру 2024, 12:36
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З полону рф повернувся захисник, чий 12-річний брат та бабуся загинули від атаки на Кривий Ріг.


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Про повернення захисника розповіли на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Батько звільненого захисника Андрій Шаульський розповів, що він разом із дружиною їдуть назустріч до сина.

Він зателефонував, сказав, що в Україні. Плакали, звісно, емоції переповнювали. Він казав: «Тато, не плач». Але це сльози радості. На Новий рік такий подарунок. Ми всі три роки мали таке передчуття, що ось-ось, — поділився емоціями Андрій Шаульський.

За його словами, Микита перебував у російському полоні з 19 квітня 2022 року. Чоловік додав, що Микиті відомо про загибель брата та бабусі, але дізнався він не від рідних, а з інформації в інтернеті.

Ми хотіли сказати особисто. Він просив телефон Максима і бабусі, ми говорили, що зв’язку нема через перебої зі світлом, але він прочитав все в інтернеті, — сказав Андрій Шаульський.

Джерело: Ракурс


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