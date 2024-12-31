Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полиция сделала заявление о комендантском часе в новогоднюю ночь

Полиция сделала заявление о комендантском часе в новогоднюю ночь

31 дек 2024, 14:50
999

До порушників комендантської години у новорічну ніч ставитимуться з розумінням, але за наявності поважних причин.


.

Про це 31 грудня заявив голова Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв в етері телемарафону.

Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях.

Порушників затримуватимуть та доправлятимуть до відділень, аби з’ясувати обставини.

З розумінням будемо ставитися до людей, є різні причини. Тобто, якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини — будемо з розумінням ставитися, — сказав він.

Нагадаємо, у більшості регіонів України комендантська година триває з 00.00 до 5.00.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров