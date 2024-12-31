Поліція зробила заяву про комендантську годину у новорічну ніч

https://racurs.ua/ua/n202692-policiya-zrobyla-zayavu-pro-komendantsku-godynu-u-novorichnu-nich.html

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До порушників комендантської години у новорічну ніч ставитимуться з розумінням, але за наявності поважних причин.

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Про це 31 грудня заявив голова Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв в етері телемарафону.

Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях.

Порушників затримуватимуть та доправлятимуть до відділень, аби з’ясувати обставини.

З розумінням будемо ставитися до людей, є різні причини. Тобто, якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини — будемо з розумінням ставитися, — сказав він.

Нагадаємо, у більшості регіонів України комендантська година триває з 00.00 до 5.00.