На фронте произошло 117 боевых столкновений. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202697-situaciya-na-fronte-slojnaya-i-napryajennaya-genshtab-nazval-trudnye-napravleniya.html

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Ситуація на фронті в Україні залишається складною та напруженою — ворог продовжує спроби прорвати оборону українських військ.

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Загалом від початку доби, 31 грудня, відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільша чисельність ворожих штурмів зафіксована на Покровському напрямку — там росіяни провели 30 атак. На цей момент українські захисники відбили 23 атаки, але бої тривають. На Краматорському напрямку окупанти 22 рази штурмували підрозділи ЗСУ, а 13 боєзіткнень ще тривають. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції Сили оборони, досі триває п’ять боїв. Дев’ять російських атак із 14 відбито на Курахівському напрямку. А на Торецькому напрямку ЗСУ відбили п’ять атак. Ще чотири атаки тривають досі.

П’ять штурмів із дев’яти українські захисники зупинили на Торецькому напрямку. Сім разів вороги йшли в атаку на Куп’янському та Времівському напрямках. На Сіверському та Оріхівському напрямках вороги по три рази противник намагався просунутися вперед, але отримав відсіч. Одну атаку росіяни провели на Харківському напрямку.

Триває операція Збройних сил України в Курській області, де українські захисники відбивають чотири наступальні дії загарбників.

Нагадаємо, бійці Сил спецоперацій ЗСУ зайняли село у Курській області. Українські спецпризначенці зайшли до населеного пункту, відбили його від росіян та зачистили.