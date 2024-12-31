Мобильная огневая группа. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202705-vozdushnye-sily-vsu-podveli-itogi-goda-skolko-vrajeskih-celey-unichtojila-pvo.html

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Кількість обстрілів критичної інфраструктури України росією у 2024 році була значно більшою ніж торік.

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Цьогоріч сили української протиповітряної оборони знищили понад 1 тис. 300 ракет різних типів, 11 тис. 200 ударних безпілотників та 3 тис. 200 розвідувальних БпЛА. Росіяни запускали не лише ударні «Шахеди», але й дрони, що імітують справжні дрони-камікадзе типу Shahed. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Facebook.

Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села, — зазначили військові.

Також росіяни упродовж року наростили як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23.

Крім ворожих ракет та дронів, ППО збивала й військову авіацію ворога. За цей рік було знищено 40 літаків та шість вертольотів противника.

А бойова авіація Повітряних сил у 2024 році виконала понад 20 тис. літаковильотів. Майже 9 тис. із них були на бойове застосування західних засобів ураження.

Нагадаємо, вночі та вранці 31 грудня росія атакувала Україну шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23, одним «Кинджалом», шістьма керованими авіаційними ракетами Х-69, вісьмома крилатими ракетами Х-22 та 40 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів. ППО збила шість ракет і 16 російських безпілотників, ще 24 дрони були локаційно втрачені.