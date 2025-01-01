В Приднестровье отключили отопление из-за остановки поставок газа

В Приднестровье отключают центральное отопление в городах, фото: informator.media

https://racurs.ua/n202717-v-pridnestrove-otkluchili-otoplenie-iz-za-ostanovki-postavok-gaza.html

Ракурс

Газотранспортна компанія «Тіраспільтрансгаз-Придністров'я» сьогодні, 1 січня, вранці опублікувала повідомлення про відключення до 12.00 газу в котельнях, приватних секторах та багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

.

Крім того, компанія «Тірастеплоенерго» повідомила, що у Придністров’ї з 7.00 ранку у зв’язку із припиненням постачання газу припинили подачу тепла та гарячої води у житлових будинках. Виняток склали лікарні та соціальні установи. Про це пише молдавське видання NewsMaker з посиланням на заяви компаній.

Зазначається, що в «Тираспільтрансгаз-Придністров'ї» уточнили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі. Це буде можливо за рахунок запасів у системі газогонів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня.

Місцевих жителів закликали обов’язково закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Сьогодні о 7.00, як і планувалося, Україна офіційно зупинила транспортування російського газу через газотранспортну систему.

31 грудня був останній день, коли «Газпром» міг бронювати подобово газ для Молдови через Трансбалканський газопровід (пролягає через Туреччину, Болгарію, Румунію та частину Одеської області України).

З кінця 2022 року весь російський газ постачався до Придністров’я. Правобережна Молдова використала газ, закуплений на європейському ринку. Тож весь газ обсягом 5,7 млн ​​кубометрів на добу використовувався для внутрішніх потреб невизнаного Придністров’я, а також для генерації електроенергії на розташованій там «Молдавській ДРЕС» для всієї території Молдови.

«Газпром» 28 грудня повідомив, що припинить постачання газу до Молдови, оскільки Moldovagaz «регулярно не виконує своїх платіжних зобов’язань за чинним контрактом, що є суттєвим порушенням його умов».

У Молдові 16 грудня запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. 31 грудня Міненергетики країни повідомило, що у січні 2025 року більшу частину електроенергії Молдова імпортує із сусідньої Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕЦ.

Влада Придністров’я також запровадила режим надзвичайної ситуації. Передбачалося, що після припинення подачі газу 1 січня відбудеться відключення центрального опалення у містах, а газ залишиться лише для приготування їжі. Очікується, що запасів газу має вистачити на 20 днів. «Молдавська ДРЕС» із 1 січня року переходить на генерацію електроенергії на вугіллі.

Джерело: NewsMaker