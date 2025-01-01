Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
ЕС ввел финансовые санкции против Венгрии

ЕС ввел финансовые санкции против Венгрии

1 янв 2025, 17:20
999

Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму близько 1 мільярда євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції. Це перший випадок таких санкцій проти члена блоку.


.

Кошти є частиною пакету в 19 млрд євро, замороженого з 2022 року через порушення правил держзакупівель та відсутність контролю та прозорості.

Будапешт запровадив низку реформ, які дозволили розблокувати частину коштів, але крайній термін видачі останнього траншу закінчився 31 грудня. Офіційно в Угорщині поки не коментували рішення ЄС.

Європейська комісія заявила, що Угорщина не відповідає демократичним стандартам ЄС, зокрема, щодо політичного фінансування, конфлікту інтересів і незалежності медіа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров