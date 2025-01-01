ЕС ввел финансовые санкции против Венгрии

https://racurs.ua/n202725-es-vvel-finansovye-sankcii-protiv-vengrii.html

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Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму близько 1 мільярда євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції. Це перший випадок таких санкцій проти члена блоку.

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Кошти є частиною пакету в 19 млрд євро, замороженого з 2022 року через порушення правил держзакупівель та відсутність контролю та прозорості.

Будапешт запровадив низку реформ, які дозволили розблокувати частину коштів, але крайній термін видачі останнього траншу закінчився 31 грудня. Офіційно в Угорщині поки не коментували рішення ЄС.

Європейська комісія заявила, що Угорщина не відповідає демократичним стандартам ЄС, зокрема, щодо політичного фінансування, конфлікту інтересів і незалежності медіа.