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Угорщина втратила 1 мільярд євро фінансування Євросоюзу
ЄС запровадив фінансові санкції проти Угорщиниhttps://racurs.ua/ua/n202725-ies-zaprovadyv-finansovi-sankciyi-proty-ugorschyny.htmlРакурс
Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму близько 1 мільярда євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції. Це перший випадок таких санкцій проти члена блоку.
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Кошти є частиною пакету в 19 млрд євро, замороженого з 2022 року через порушення правил держзакупівель та відсутність контролю та прозорості.
Будапешт запровадив низку реформ, які дозволили розблокувати частину коштів, але крайній термін видачі останнього траншу закінчився 31 грудня. Офіційно в Угорщині поки не коментували рішення ЄС.
Європейська комісія заявила, що Угорщина не відповідає демократичним стандартам ЄС, зокрема, щодо політичного фінансування, конфлікту інтересів і незалежності медіа.