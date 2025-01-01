В Украине с 1 января изменились условия выхода на пенсию в 60 лет

https://racurs.ua/n202726-v-ukraine-s-1-yanvarya-izmenilis-usloviya-vyhoda-na-pensiu-v-60-let.html

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В Україні з 1 січня змінилися умови виходу на пенсію у 60 років.

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Згідно з законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки — за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Відповідно до умов пенсійної реформи, для виходу на пенсію необхідний страховий стаж поступово зростає. Починаючи з 2028 року, він становитиме 35 років.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж) пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення особи), пише «РБК-Україна».

За умовами пенсійної реформи, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.