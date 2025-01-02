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Украинская ПВО ночью сбила 47 дронов. Фото:
рф ночью выпустила по Украине 72 дрона — почти все сбили и локационно потерялиhttps://racurs.ua/n202742-rf-nochu-vypustila-po-ukraine-72-drona-pochti-vse-sbili-i-lokacionno-poteryali.htmlРакурс
Масовану атаку російських дронів сьогодні відбивала українська ППО.
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У ніч на 2 січня противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у російській федерації. Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Про це 2 січня Повітряні сили повідомили у Telegram.
Станом на 8.30 підтверджено збиття 47 ударних безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.
Ще 24 ворожі дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії. Ще один БпЛА досі перебуває у повітрі.
Нагадаємо, 1 січня російські загарбники атакували Україну 111 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками інших типів. Було підтверджено збиття 63 дрони, а 46 ворожих дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
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