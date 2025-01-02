Украинская ПВО ночью сбила 47 дронов. Фото:

https://racurs.ua/n202742-rf-nochu-vypustila-po-ukraine-72-drona-pochti-vse-sbili-i-lokacionno-poteryali.html

Ракурс

Масовану атаку російських дронів сьогодні відбивала українська ППО.

.

У ніч на 2 січня противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у російській федерації. Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Про це 2 січня Повітряні сили повідомили у Telegram.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 47 ударних безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 24 ворожі дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії. Ще один БпЛА досі перебуває у повітрі.

Нагадаємо, 1 січня російські загарбники атакували Україну 111 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками інших типів. Було підтверджено збиття 63 дрони, а 46 ворожих дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.