Оккупанты пытаются обойти и окружить Покровск. Фото

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Ракурс

Міські бої не спостерігаються у Покровську Донецької області.

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Російська армія ще не дійшла до меж міста, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти й селища. Також ворог зосередив все наявне озброєння у районі Покровська. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив в ефірі телемарафону.

Міських боїв у місті немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати сили й бити надалі так, щоб обійти місто. Також активна дія БПЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ, — розповів він.

За його словами, загарбники не ризикують атакувати місто «в лоб», бо воно укріплене. Натомість ворог намагається обійти Покровськ і розірвати інфраструктурні ланцюжки Сил оборони України. Також армія рф веде міські бої у Часовому Ярі та Кураховому.

Раніше повідомлялося, що від лінії фронту до Покровська залишається близько 3 км. Наразі у Покровській громаді перебувають 11 тис. жителів. Наприкінці минулого року Покровськ залишився без світла, а час відновлення електропостачання залишається невідомий.