Взрыв возле Trump Hotel в Лас Вегасе - медиа сообщили фамилию предполагаемого исполнителя

https://racurs.ua/n202760-vzryv-vozle-trump-hotel-v-las-vegase-media-soobschili-familiu-predpolagaemogo-ispolnitelya.html

Ракурс

Вибух біля Trump Hotel у Лас Вегасі влаштував військовослужбовець Метью Лівелсбергер.

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Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Лівелсбергер служив на базі Форт Ліберті (колишня Форт Брегг) у Північній Кароліні — одній з головних військових баз армії США.

На цій базі раніше служив і Шамсуд-Дін Джаббар, який напередодні влаштував теракт у Новому Орлеані.

Проте, за словами джерел журналістів, Лівелсбергер і Джаббар не контактували під час служби.

За даними американських медіа, Метью Лівелсбергер загинув під час вибуху. Шість людей дістали поранення.