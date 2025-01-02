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Взрыв возле Trump Hotel в Лас Вегасе - медиа сообщили фамилию предполагаемого исполнителя
Взрыв возле Trump Hotel в Лас Вегасе — медиа сообщили фамилию предполагаемого исполнителяhttps://racurs.ua/n202760-vzryv-vozle-trump-hotel-v-las-vegase-media-soobschili-familiu-predpolagaemogo-ispolnitelya.htmlРакурс
Вибух біля Trump Hotel у Лас Вегасі влаштував військовослужбовець Метью Лівелсбергер.
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Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, Лівелсбергер служив на базі Форт Ліберті (колишня Форт Брегг) у Північній Кароліні — одній з головних військових баз армії США.
На цій базі раніше служив і Шамсуд-Дін Джаббар, який напередодні влаштував теракт у Новому Орлеані.
Проте, за словами джерел журналістів, Лівелсбергер і Джаббар не контактували під час служби.
За даними американських медіа, Метью Лівелсбергер загинув під час вибуху. Шість людей дістали поранення.
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