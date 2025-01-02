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Ракурс
Вибух біля Trump Hotel у Лас Вегасі влаштував військовослужбовець Метью Лівелсбергер

Вибух біля Trump Hotel у Лас Вегасі — медіа повідомили прізвище ймовірного виконавця

2 січ 2025, 18:52
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Вибух біля Trump Hotel у Лас Вегасі влаштував військовослужбовець Метью Лівелсбергер.


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Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Лівелсбергер служив на базі Форт Ліберті (колишня Форт Брегг) у Північній Кароліні — одній з головних військових баз армії США.

На цій базі раніше служив і Шамсуд-Дін Джаббар, який напередодні влаштував теракт у Новому Орлеані.

Проте, за словами джерел журналістів, Лівелсбергер і Джаббар не контактували під час служби.

За даними американських медіа, Метью Лівелсбергер загинув під час вибуху. Шість людей дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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