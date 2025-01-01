У США авто в'їхало у натовп - 10 загиблих, десятки поранених

https://racurs.ua/ua/n202720-u-ssha-avto-v-yihalo-u-natovp-10-zagyblyh-desyatky-poranenyh.html

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В американському місті Новий Орлеан у штаті Луїзіана автівка в’їхала у натовп вранці. Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення.

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Раніше телеканал CBS News, посилаючись на свідків, повідомив, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп, після чого з неї вийшов водій і почав стріляти зі зброї, поліція відкрила вогонь у відповідь.

Смертельний інцидент стався рано вранці на Бурбон-стріт, яка відома своїм нічним життям, багато людей там святкували Новий рік.

Інші очевидці повідомили, що дивилися феєрверк, коли почули гуркіт на сусідній вулиці. Вони побачили тільки білу вантажівку, яка проїхала через огорожі на великій швидкості. Після «гуркоту», за їхніми словами, вони почули постріли.

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі назвав подію «жахливим актом насильства». Він закликав людей уникати відвідин цього району.