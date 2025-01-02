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Ракурс
В Финляндии просят арестовать танкер, подозреваемый в обрыве кабелей на Балтике

В Финляндии просят арестовать танкер, подозреваемый в обрыве кабелей на Балтике

2 янв 2025, 19:13
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У Фінляндії просять заарештувати танкер Eagle S — його підозрюють в обриві кабелів у Балтійському морі.


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Зараз танкер стоїть у порту поруч із фінським містом Порвоо. Його перевіряє поліція та Агентство транспорту і звʼязку Traficom, щоб дізнатись відповідність судна міжнародним конвенціям.

Електромережева компанія Fingrid, яка подала позов, каже — це необхідно для відшкодування збитків через пошкодження підводного енергокабелю Estlink 2. Розмір збитків не уточнюють.

25 грудня обірвався підводний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. У цей час поруч було судно Eagle S, яке прямувало з росії до Єгипту. Цей танкер належить до тіньового флоту РФ, ще на ньому знайшли шпигунське обладнання.

Источник: Ракурс


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