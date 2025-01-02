У Фінляндії просять заарештувати танкер Eagle S — його підозрюють в обриві кабелів у Балтійському морі

https://racurs.ua/ua/n202762-u-finlyandiyi-prosyat-zaareshtuvaty-tanker-yakyy-pidozruut-v-obryvi-kabeliv-u-baltiyskomu-mori.html

Ракурс

У Фінляндії просять заарештувати танкер Eagle S — його підозрюють в обриві кабелів у Балтійському морі.

.

Зараз танкер стоїть у порту поруч із фінським містом Порвоо. Його перевіряє поліція та Агентство транспорту і звʼязку Traficom, щоб дізнатись відповідність судна міжнародним конвенціям.

Електромережева компанія Fingrid, яка подала позов, каже — це необхідно для відшкодування збитків через пошкодження підводного енергокабелю Estlink 2. Розмір збитків не уточнюють.

25 грудня обірвався підводний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. У цей час поруч було судно Eagle S, яке прямувало з росії до Єгипту. Цей танкер належить до тіньового флоту РФ, ще на ньому знайшли шпигунське обладнання.