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У Фінляндії просять заарештувати танкер Eagle S — його підозрюють в обриві кабелів у Балтійському морі

У Фінляндії просять заарештувати танкер, який підозрюють в обриві кабелів у Балтійському морі

2 січ 2025, 19:13
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У Фінляндії просять заарештувати танкер Eagle S — його підозрюють в обриві кабелів у Балтійському морі.


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Зараз танкер стоїть у порту поруч із фінським містом Порвоо. Його перевіряє поліція та Агентство транспорту і звʼязку Traficom, щоб дізнатись відповідність судна міжнародним конвенціям.

Електромережева компанія Fingrid, яка подала позов, каже — це необхідно для відшкодування збитків через пошкодження підводного енергокабелю Estlink 2. Розмір збитків не уточнюють.

25 грудня обірвався підводний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. У цей час поруч було судно Eagle S, яке прямувало з росії до Єгипту. Цей танкер належить до тіньового флоту РФ, ще на ньому знайшли шпигунське обладнання.

Джерело: Ракурс


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