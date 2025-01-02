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Ракурс
Работы Малевича и Репина признали национальным культурным достоянием Украины

Работы Малевича и Репина признали национальным культурным достоянием Украины

2 янв 2025, 20:22
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Роботи Казимира Малевича та Іллі Рєпіна визнали національним культурним надбанням України.


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Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на засіданні 30 грудня внесла 11 унікальних музейних предметів з чотирьох музеїв до Державного реєстру національного культурного надбання. Серед них — роботи українських художників Казимира Малевича та Іллі Рєпіна.

Ще один важливий артефакт, який занесли до держреєстру, — Євангеліє Апракос 1707 року зі збірки Харківського історичного музею імені Сумцова. Це унікальний поліграфічний шедевр, примірник-оригінал рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату та один з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.

Источник: Ракурс


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