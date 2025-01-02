Фицо угрожает ограничить помощь украинским беженцам в результате остановки транзита газа

https://racurs.ua/n202766-fico-ugrojaet-ogranichit-pomosch-ukrainskim-bejencam-v-rezultate-ostanovki-tranzita-gaza.html

Ракурс

Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українцям у цій країні через зупинку транзиту газу з росії.

.

За словами премʼєра, для Словаччини єдиним виходом із ситуації є або відновлення транзиту газу, або компенсація втрати «майже 500 мільйонів євро державних фінансів».

Після переговорів у Брюсселі прем'єр-міністр Словаччини планує скликати раду коаліції, а потім засідання кабміну, на якому партнери по коаліції обговорять відповідні заходи.

Від імені партії я оголошую, що ми готові вести переговори та домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та значне скорочення підтримки для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки, — сказав Фіцо.

Він перкконує, що «одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються». Фіцо закликав лідерів ЄС «звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення».

Він також підтвердив, що переговори між Словаччиною, Україною та Єврокомісією щодо цього питання відбудуться 7 січня в Брюсселі.