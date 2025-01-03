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Последствия взрыва повербанка в Одессе, фото: ГСЧС
В Одессе взрыв повербанка выбил входную дверь квартиры и вызвал пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n202790-v-odesse-vzryv-poverbanka-vybil-vhodnuu-dver-kvartiry-i-vyzval-pojar-foto.htmlРакурс
В Одесі через вибух повербанка виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
У ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка. Як наслідок — вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що загоряння оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, постраждалих немає. Причини події наразі встановлюють фахівці ДСНС, — розповіли у відомстві.
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