Последствия взрыва повербанка в Одессе, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n202790-v-odesse-vzryv-poverbanka-vybil-vhodnuu-dver-kvartiry-i-vyzval-pojar-foto.html

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В Одесі через вибух повербанка виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

У ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка. Як наслідок — вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що загоряння оперативно ліквідували рятувальники.