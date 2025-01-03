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Ракурс
Последствия взрыва повербанка в Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе взрыв повербанка выбил входную дверь квартиры и вызвал пожар (ФОТО)

3 янв 2025, 16:52
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В Одесі через вибух повербанка виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.


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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

У ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка. Як наслідок — вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, постраждалих немає. Причини події наразі встановлюють фахівці ДСНС, — розповіли у відомстві.

Наслідки вибуху повербанка в Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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