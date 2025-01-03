Наслідки вибуху повербанка в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202790-v-odesi-vybuh-poverbanka-vybyv-vhidni-dveri-kvartyry-ta-sprychynyv-pojeju-foto.html

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В Одесі через вибух повербанка виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

У ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка. Як наслідок — вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що загоряння оперативно ліквідували рятувальники.