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Наслідки вибуху повербанка в Одесі, фото: ДСНС

В Одесі вибух повербанка вибив вхідні двері квартири та спричинив пожежу (ФОТО)

3 січ 2025, 16:52
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В Одесі через вибух повербанка виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.


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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

У ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка. Як наслідок — вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, постраждалих немає. Причини події наразі встановлюють фахівці ДСНС, — розповіли у відомстві.

Наслідки вибуху повербанка в Одесі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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