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Наслідки вибуху повербанка в Одесі, фото: ДСНС
В Одесі вибух повербанка вибив вхідні двері квартири та спричинив пожежу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202790-v-odesi-vybuh-poverbanka-vybyv-vhidni-dveri-kvartyry-ta-sprychynyv-pojeju-foto.htmlРакурс
В Одесі через вибух повербанка виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
У ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка. Як наслідок — вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що загоряння оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, постраждалих немає. Причини події наразі встановлюють фахівці ДСНС, — розповіли у відомстві.