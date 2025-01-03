Физическая активность заметно снижает риск развития хронических заболеваний.

https://racurs.ua/n202797-fizicheskaya-aktivnost-snijaet-risk-19-hronicheskih-zabolevaniy-uchenye.html

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Нове дослідження учених з Університету штату Айова (США) підкреслило зв’язок між фізичною активністю та хронічними захворюваннями.

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Про це повідомляє видання EurekAlert.

У дослідженні вивчалися відповіді понад 7 тис. пацієнтів Медичного центру Університету Айови, які зазначили свій рівень фізичної активності в анкеті. Пацієнтам ставилося два запитання, на які вони відповідали на планшеті:

В середньому, скільки днів на тиждень ви займаєтеся помірними або інтенсивними фізичними вправами (наприклад, швидкою ходьбою)? (0−7 днів);

В середньому, скільки хвилин ви займаєтеся фізичними вправами на цьому рівні?

Виходячи з відповідей пацієнтів на запитання анкети, дослідники виявили, що:

ті, хто повідомив про найвищий рівень фізичної активності, тобто займався фізичними вправами від помірних до інтенсивних щонайменше 150 хвилин на тиждень, мали статистично значуще нижчий ризик виникнення 19 хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, рак, респіраторні захворювання та діабет;

отримані дані також свідчать про те, що найменш активні пацієнти — тобто ті, які повідомили, що майже не займалися фізичними вправами протягом тижня — мають підвищений ризик розвитку хронічних захворювань.

Хоча зв’язок між фізичною активністю та зниженням ризику хронічних захворювань відомий, дослідники кажуть, що це дослідження підкреслює важливість опитування пацієнтів про рівень їхньої фізичної активності.

Учені пропонують зробити такі опитування доступним для всіх пацієнтів.

Це опитування з двох запитань зазвичай займає у пацієнта менше 30 секунд, тому воно не заважає йому під час візиту до лікаря. Але воно може розповісти нам дуже багато про загальний стан здоров’я пацієнта, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert