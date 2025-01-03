Последствия попадания беспилотника в резервуар с маслом в Николаевской области, фото: Миндовкилля

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На Миколаївщині 28 грудня 2024 року російський БПЛА влучив у резервуар із рослинною олією.

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В результаті сталося забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману орієнтовно 1 тис. 800 тоннами соняшникової олії. Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба Міндовкілля.

Зафіксовано пляму олії на площі 1000 кв. м шаром близько 1 см. 2 січня площа забруднення зросла до 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках досягла 10 см, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що:

у деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³;

фахівці ДСНС вже здійснили бонування двох заток Бузького лиману, щоб не допустити подальшого поширення забруднення;

також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. Вже зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману;

триває збір та опрацювання матеріалів для розрахунку завданих збитків довкіллю.

За попередніми розрахунками, орієнтовна сума збитків складає 45 млрд грн. Роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають.