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Наслідки влучання безпілотника у резервуар з олією на Миколаївщині, фото: Міндовкілля

На Миколаївщині через влучання безпілотника вилилося 1,8 тис. тонн соняшникової олії (ФОТО)

3 січ 2025, 22:18
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На Миколаївщині 28 грудня 2024 року російський БПЛА влучив у резервуар із рослинною олією.


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В результаті сталося забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману орієнтовно 1 тис. 800 тоннами соняшникової олії. Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба Міндовкілля.

Зафіксовано пляму олії на площі 1000 кв. м шаром близько 1 см. 2 січня площа забруднення зросла до 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках досягла 10 см, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що:

  • у деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³;
  • фахівці ДСНС вже здійснили бонування двох заток Бузького лиману, щоб не допустити подальшого поширення забруднення;
  • також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. Вже зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману;
  • триває збір та опрацювання матеріалів для розрахунку завданих збитків довкіллю.

За попередніми розрахунками, орієнтовна сума збитків складає 45 млрд грн. Роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають.

Наслідки влучання безпілотника у резервуар з олією на Миколаївщині, фото: Міндовкілля

Джерело: Ракурс


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