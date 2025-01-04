Газовый скандал в Словакии: Фицо нашли во Вьетнаме, в Братиславе протестуют против позиции правительства

https://racurs.ua/n202805-gazovyy-skandal-v-slovakii-fico-nashli-vo-vetname-v-bratislave-protestuut-protiv-pozicii.html

Ракурс

Прем'єра Слвоаччини Роберта Фіцо місцеві медіа знайшли у Вʼєтнамі після візиту до Кремля.

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Словацьке видання Dennik N повідомляє, що інформації про місцеперебування премʼєра Словаччини не було протягом двох тижнів.

Після поїздки до Кремля Фіцо «зник». Врешті його знайшли у розкішному готелі у В'єтнамі.

Востаннє про місцезнаходження Фіцо було відомо 22 грудня, коли він приїхав до владміра путіна. Після цього його офіс не коментував, де перебуває прем'єр.

Водночас його останнє відео, в якому він пригрозив обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту, було знято в номері п’ятизіркового готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої.

Читач видання Dennik N упізнав на відео деталі номера готелю — старовинний телефон і штори.

Тим часом у столиці Словаччини Братиславі близько 4 тисяч людей вийшли на мітинг проти проросійської політики свого прем'єра Роберта Фіцо.

Ми не російська ганчірка, — заявили промовці уряду Фіцо, наголосивши, що ті хочуть віддати Словаччину росії.

Мітингарі тримали прапори ЄС і Словаччини, а також вмикали гімн Європейського Союзу і казали, що це і їхній гімн.

На плакатах були надписи «Словаччино, стережись, окупація почалася», «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій», «Зрада» та «Ми — Європа».

3 січня держоператор електромереж Словаччини SEPS, попри погрози прем'єр-міністра Роберто Фіцо Україні через припинення транзиту російського газу, запевнив, що дотримуватиметься контрактів, укладених з «Укренерго».

Рішення Києва не продовжувати угоду з Кремлем не призвело до катастрофи, як намагався подати це словацький прем'єр-міністр.