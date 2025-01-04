Россияне бросили в наступление на Часов Яр более 10 тыс. военных

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Росіяни кинули в наступ на Часів Яр понад 10 тисяч військових, — 24 ОМБр

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Як розповів військовий, окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині, адже це висота, вигідна для подальшого наступу.

Щодня загарбники штурмують в районі каналу Сіверський Донець-Донбас, який пролягає містом. Росіяни намагаються знайти «слабке місце», щоб перейти штучну водойму, яка стоїть на їхньому шляху.

За словами військового, майже всі шляхи евакуації поранених та доставки боєприпасів під вогневим контролем росіян.

Проти нас на даний момент стоїть ціла дивізія проти однієї бригади в наші смузі відповідальності. Це понад десь 10 тисяч. І вже туди підключилася одна мотострілецька бригада у допомогу до цієї дивізії", — розповідає Богдан.

Про те, що ЗСУ контролюють фактично весь Часів Яр, а рашисти намагаються перейти канал Сіверський Донецьк — Донбас, раніш писали в ОСУВ «Хортиця».

Там все достатньо стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися за каналом, в передмісті за каналом Сіверський Донецьк-Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, намагаються атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів", — розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, російські окупанти останніми днями знизили інтенсивність спроб зайти на цей комбінат.