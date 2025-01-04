Ограниченно пригодные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию

https://racurs.ua/n202812-ogranichenno-prigodnye-doljny-povtorno-proyti-voenno-vrachebnuu-komissiu.html

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Військовозобов’язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні до 5 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію.

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4 травня 2024 року набув чинності Закон України № 3621-ІХ, який скасував статус «обмежено придатний» та визначив поняття придатність, «часткову» придатність та непридатність до несення служби.

Цей же закон передбачив термін 9 місяців для того, щоб військовозобов’язані, які мають статус «обмежено придатний», пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів, що автоматично будуть підтягнуті до застосунку «Резерв+". Це свідчитиме про повне оновлення військово-облікових даних цією категорією громадян.

Актуальні статуси наразі можуть бути такими:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6−12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Наприкінці 2024 року в Міноборони нагадували, що після змін у законодавстві терміну «обмежено придатний» більше не існує. Багато громадян раніше отримали цей статус, тому до 5 лютого 2025 року вони мають пройти переогляд у ВЛК. Це стосується як чинних військовослужбовців, так і військовозобов’язаних цивільних, розповів полковник Дмитро Мірошниченко.

Відтак голова ЦВЛК зазначив, що вже понад 83% українських військовослужбовців пройшли повторний медичний огляд після офіційного скасування статусу «обмежено придатний».

За словами Мірошниченка, ближче до районів безпосереднього ведення бойових дій показник переогляду ще вищий і становить понад 90%.

При цьому процес переогляду військовозобовʼязаних цивільних громадян «трошки розтягується в часі». Адже кількість таких громадян більша, аніж кількість військовослужбовців, і їх має переоглядати комісія ТЦК та СП.

Відсоток військовозобов’язаних громадян, які вже пройшли переогляд, Мірошниченко не вказав, проте зазначив, що цей процес триває, хоч і повільніше, ніж із військовослужбовцями.